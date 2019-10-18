تراند اليوم : "مدى الحياة".. عقوبة قاسية لطيار مصري بسبب محمد رمضان...

أصدرت وزارة الطيران المدني في مصر، أمس الخميس، بيانا بشأن واقعة الفنان محمد رمضان على متن إحدى رحلات الطيران، والتي أثارت الجدل خلال الآونة الأخيرة، لظهوره في كابينة القيادة متظاهرا بأنه يقود الطائرة.
ووجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بمصر بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر الآتي:
- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.
- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.