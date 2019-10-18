تراند اليوم : مفاجأة.. فنانة مصرية قديرة تشكو من البطالة: عاوزة وسطة...

فاجأت الفنانة المصرية نشوى مصطفى القديرة، جمهورها بمنشور صدم البعض من جمهورها طالبت فيه بواسطة علشان ترجع تمثل.

وكتبت الفنانة المصرية التي شارك في كثير من المسلسلات والأفلام المصرية في منشورها: “حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل”.

وأضافت: “أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جداً ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة يجي مني”.

وانقسم جمهور نشوي مصطفي فريقين فعبر البعض عن استيائهم بسبب طلب الممثلة الذي دل برأيهم على عدم تقدير موهبتها وخبرتها، واعرب آخرون عن إعجابهم بطرافتها وخفة دمها.