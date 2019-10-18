بالفيديو: مدونة خليجية تبحث عن زوج يحمل تأشيرة أمريكية

أثارت مدونة الموضة الكويتية حصة الخطاف ضجة كبيرة بمواقع التواصل بعد ظهورها في مقطع تكشف فيه عن شرط ستفرضه على كل من سيتقدم لطلب يدها للزواج.
وأوضحت الخطاف في المقطع أنها أقسمت على ذلك وتوجهت إلى العريس المفترض بالقول إنها لا تعرف من هو لكنها لن تتزوجه إذا لم يكن حاملاً لتأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية أياً تكن الصفات التي يتمتع بها وإن جمعتهما علاقة عاطفية.
وتابعت الخطاف: “خسي ما راح تتزوجني”، وحقق المقطع المصور أكثر من 56 ألف مشاهدة على أحد الحسابات التي اعادت نشره على تطبيق “إنستجرام”.
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