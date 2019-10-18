بيلا حديد المرأة الأجمل في العالم بحسب دراسة علمية

أعلنت دراسة علمية اختيارها عارضة الأزياء الشهيرة ​بيلا حديد​ لمراة الأجمل في العالم واحتلت المركز الاول وتقدمت على شقيقتها التي تعتبر من الجميلات جيجي حديد و كل من الفنانة بيونسيه والفنانة أريانا غراندي والفنانة كاتي بيري وغيرهن.

وحسب دراسة نظرية النسبة الذهبية اليونانية، حققت بيلا معدّل 94.37 % وفقا لتصنيف ملامحها وحقق كل من ذقنها، وموقع عينيها، وجبينها المعدلات الاعلى بعد ان قاموا بمسح خرائط الوجه العلميّة.

واحتلّت بيونسيه المرتبة الثانية في اللائحة، تلتها كل من أنبر هيرد، وأريانا غراندي، وتايلور سويفت.