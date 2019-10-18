إيقاف الطيار الذي سمح للفنان المصري محمد رمضان بقيادة الطائرة مدى الحياة

فرضت وزارة الطيران المدني المصري، أمس الخميس، عقوبة صادمة على الطيار الذي سمح للفنان محمد رمضان بدخول قمرة القيادة. وبحسب بيان نشرته وسائل إعلامية ، فإن “وزير الطيران المدني المصري أصدر تعليماته بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية”. كما أمر وزير الطيران المصري، بسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

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