رسالة غامضة لـ”نانسي” تُثير التساؤلات.. من تقصد؟

أثارت المُطربة اللبنانية نانسي عجرم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسالة غامضة أثارت تساؤلات معجبيها. وغردت عجرم عبر «تويتر» قائلة: «ابن الناس مش غني، ابن الناس متربي»؛ دون أن تُوضِّح إن كان المقصود بها شخص مُحدد.
وكان من أبرز المُعلقين على رسالة نانسي الغامضة، الإعلامية اللبنانية الشهيرة بولا يعقوبيان، التي عبرت عن إعجابها بحديث الفنانة اللبنانية، وأضافت أنها أحسنت القول.
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