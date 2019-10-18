وثق نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، الشهير بـ“عبودكا”، الازدحام الشديد في شارع المطاعم بعد نشره مقطع فيديو سابقًا عن عرض خاص لتقديم وجبات وعصائر مجانية، بمناسبة عودة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة، أمس الأربعاء.
وكان ”عبودكا“ قد أعلن في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في ”سناب شات“، أنه سيقدم وجبات مجانية بعرض خاص من مطعم ”بورا بورا“، إضافة إلى شاي ”كرك“ وعصائر أخرى من مطاعم أخرى، من فترة المغرب وحتى العشاء، في منطقة السالمية.
وبعد العرض الذي قدمه ”عبودكا“ شهد شارع المطاعم بالسالمية اختناقًا مروريًا، حيث توقفت حركة السير تقريبًا بسبب طوابير السيارات، إضافة إلى تجمع العشرات من الأشخاص بشكل كثيف عند مطعم ”بورا بورا“.
كما قام ”عبودكا“ بمساعدة آخرين بنحر عدد من الإبل أمام المطعم، احتفالًا بعودة أمير الكويت.
يذكر أن دولة الكويت شهدت فعاليات عدة أمس الأربعاء، بمناسبة عودة أمير البلاد بصحة جيدة بعد رحلة علاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عبودكا يذبح 6 جمال ويوزع وجبات وعصائر مجاناً بمناسبة رجوع أمير الكويت إلى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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