شاهد .. تركي آل الشيخ لـ”محمد هنيدي”: إيه المسرحية الفاشلة دي؟

قام رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ بزيارة لفريق عمل مسرحية «3 أيام في الساحل» التي يقوم ببطولتها الممثل المصري محمد هنيدي ومن المنتظر أن يبدأ عرضها اليوم -الخميس- 17 أكتوبر، في موسم الرياض على مسرح الرياض بوليفارد ولمدة 4 أيام.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ظهر فيه وهو يداعب الفنان المصري محمد هنيدي قائلاً له: “إيه المسرحية الفاشلة دي؟”، ليجيب هنيدي بعفوية: “فاشلة أوي”، وسط ضحكات متبادلة من الطرفين.
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