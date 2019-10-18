الليلة.. الميرغنى وشيماء سيف وهيثم شاكر ضيوف أمير كرارة فى "سهرانين"

يستضيف الفنان أمير كرارة، كلا من الفنان حمدى الميرغني والفنانة شيماء سيف، والمطرب هيثم شاكر، فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناة

ON E، مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتحدث الفنانون خلال اللقاء عن آخر أعمالهم الفنية، يتخللها بعض

المواقف الكوميدية للفنانة شيماء سيف وذكرياتها مع زوجها فى شهر العسل.

يذكر أن برنامج "سهرانين" يذاع كل جمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً عبر قناة on e الفضائية، ويقدمه الفنان أمير كرارة.