يستضيف الفنان أمير كرارة، كلا من الفنان حمدى الميرغني والفنانة شيماء سيف، والمطرب هيثم شاكر، فى حلقة جديدة من برنامج "سهرانين"، المذاع على قناةON E، مساء اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يتحدث الفنانون خلال اللقاء عن آخر أعمالهم الفنية، يتخللها بعضالمواقف الكوميدية للفنانة شيماء سيف وذكرياتها مع زوجها فى شهر العسل.
يذكر أن برنامج "سهرانين" يذاع كل جمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً عبر قناة on e الفضائية، ويقدمه الفنان أمير كرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. الميرغنى وشيماء سيف وهيثم شاكر ضيوف أمير كرارة فى "سهرانين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.