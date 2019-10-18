"ماتخفوش على مصر" فى تحية فرقة "رضا" لجمهور الليالى الثقافية المصرية بأرمينيا

سافرت فرقة رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، للمشاركة فى مهرجان الليالى الثقافية المصرية بأرمينيا، والمقام في الفترة من ١٤ حتى ٢٠ أكتوبر الجارى ، وذلك عقب موافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع

شئون الإنتاج الثقافى.

وأشاد السفير المصري بأرمينيا بما شاركت به الفرقة من استعراضات، ووجه دعوة عشاء لوفد الفرقة فى منزله، تقديرا لما قدموه من استعراضات حازت على إعجاب الحضور، وعلى أنغام "ماتخفوش على مصر" للفنان حسين الجسمى، أهدى

الدكتور محمود صلاح الدين، مدير عام الفرقة ورئيس الوفد، درع الفرقة للسفير، وقدم الوفد التحية للجمهور حاملين علم مصر، بحضور الفنانة أنوشكا.

يذكر أن مازالت الفرقة تقدم حفلاتها فى عدة أماكن بأرمينيا، والتى تتضمن باقة من أجمل الاستعراضات التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، منها " الأقصر بلدنا، الإسكندرانى، الحجالة، موشح غريب الدار، سماح النوبة، التنورة، النوبة، الفلاحين، العصا ".

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