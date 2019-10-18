الليلة.. العسيلي والليثي وعاشور وعدوية على مسرح المنارة

يستعد كل من المطرب محمود العسيلى وتامر عاشور ومحمود الليثى ومحمد عدوية، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم الجمعة، وذلك على مسرح المنارة المكشوف بالتجمع الخامس. مسرح المنارة المكشوف بالتجمع الخامس. ويأتي الحفل بمناسبة انطلاق الجامعة المصرية الصينية واستقبال طلبة الجامعة الجدد، والحفل من إخراج محمد الفولى المعروف بإخراج العديد من الحفلات الغنائية وتصوير كوتي. والحفل من إخراج محمد الفولى المعروف بإخراج العديد من الحفلات الغنائية وتصوير كوتي. ومن المقرر أن يقام الحفل باستخدام أحدث التقنيات والتصاميم المبهرة للمسرح والإضاءة، من خلال فريق عمل قوي.

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