بالصور.. المولوية المصرية تلتقي من جديد جمهور ساقية الصاوي

أحيا المنشد عامر التوني ومولويته المصرية، حفلًا بروح صوفية مساء أمس، الخميس، على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي.

قدم "التوني" مجموعة متنوعة من الأناشيد والقصائد، منها "إلى محياك، دمعى عصا، يا حادية العشاق، والله ما طلعت شمس، أنا

يا سيدى، قد زاد شوقى للرحيق وشربه"، إضافة إلى الأناشيد المعروفة وسط محبيه، مثل "ساكن الفؤاد ومن بعده أخذتم فؤادى وصبر الفتى وبرقت سعاد"، وقد صاحب الأغنيات أداء التنورة التى عبّرت بشكل كبير عن الصوفية والتوحد مع الله.

تعد المولوية المصرية من الضيوف الأساسية فى ساقية الصاوى، حيث تقام حفلاتهم فى الساقية بشكل دورى، ويتهافت الجمهور على حضور حفلاتهم، مؤكدين بذلك أن هذا النوع من الفن الذى يخاطب الروح والوجدان أصبح له معجبوه من مختلف الأعمار.

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