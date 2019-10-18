تراند اليوم : جمال جينيفر أنيستون يتسبب في عطل علي إنستقرام

رغم ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، واقتناعها بعدم أهميتها وما قد تجلبه من أضرار، إلا أن الفنانة الأمريكية جينيفر أنيستون سببت عطلًا في منصة “إنستجرام” عندما قررت فقط إنشاء حساب جديد عليه.

بطلة مسلسل السيت كوم الشهير “فريندز”، نشرت صورة حديثة تضم أبطال المسلسل الشبابي مجتمعين بعد 25 سنة على عرض المسلسل في 1994، حيث ظهر في الصورة الفنانين جنيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو بيري، وديفيد شويمر.

الصورة حازت إعجابًا شديدًا من محبي المسلسل وأبطاله حول العالم، وانطلق الجمهور لمتابعة حساب “جينيفر” الجديد ليحقق رقمًا قياسيًا في متابعاته خلال ساعات فقط وصلت إلى 7.4 مليون متابع، ما سبب توقف الحساب لبعض الوقت وحدوث خلل في منصة “إنستجرام” نفسها لفترة وجيزة، قبل عودتها.

وحازت الصورة الاستيعادية لأبطال “فريندز” على 9 ملايين إعجابًا على “إنستجرام” ونحو 380 ألف تعليقًا، وانتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.