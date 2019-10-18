تراند اليوم : اليوم .. تامر حسني ونانسي عجرم في الرياض

يستعد كل من النجم تامر حسني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي، اليوم الجمعة في الرياض.

ووصل النجمان إلى الرياض من أجل إجراء الاستعدادات النهائية للحفل.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني، أبرز الأغاني الخاصة به منها “عيش بشوقك”، و”كفاياك أعذار”، و”ناسيني ليه”، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

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كما ستقدم نانسي، أغاني “ومعاك”، والحب زي الوتر”، و”الدنيا حلوة”، وبدنا نولع الجو”، وغيرها من الأغاني، ومن المتوقع أن تقوم بغناء بعض الاغاني لنجوم زمن الفن الجميل.

يذكر أن تامر حسني، ونانسي عجرم، شاركا مؤخرًا في غناء أغنية دعائية لإحدى شركات المحمول وحققت نجاحا كبيرا جدًا.