مشاعل الشحي تكشفُ شعرها بالكامل.. هل تستخدم قضيّة الحجاب لإثارة الجدل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تخلّت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي عن حجابها تمامًا في فيديو حديث كشفت فيه عن شعرها بالكامل، حيث ظهرت فخورةً بهذا القرار دون اهتمام بالهجوم والانتقاد الذي ستتعرّض لهما من قبل متابعيها وجمهورها.
مشاعل الشحي تهوى إثارة الجدل خاصةً خلال السنوات الأخيرة الماضية وتعتمد دائمًا على الحجاب في إشعال الرأي العام نحوها، حيث لا يُمانع زوجها أحمد خميس مسألة خلع زوجته الحجاب من عدمه.
هجوم جمهور مشاعل هذه المرة اختلف عن المرات السابقة، حيث إن قرارها ترك الحجاب بات واضحًا، وانتقادهم لها جاء من ناحية تلاعبها بمسألة دينية مثل الحجاب حتى تكون حديث الساعة وتقفز نحو "الترند".
وكانت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي أثارت جدلاً واسعًا منذ شهور بعدما خرجت أقاويل عن خلعها الحجاب حتى إن إحدى متابعاتها وقتها ظهرت في فيديو تبكي بسبب هذا التصرف، حزينةً على قرار الفنانة الإماراتية بخلع الحجاب.
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