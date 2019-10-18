نجومٌ سوريون يُدافعون عن سلافة معمار ضدّ نضال الأحمدية.. شاهدي ماذا قالوا؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقف عددٌ من النجوم السوريين إلى صفّ النجمة سلافة معمار ودافعوا عنها مواجهين الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بعدما تساءلت أثناء استضافتها للفنانة سوزان نجم الدين عبر موقعها ما الذي فعلته معمار خلال مسيرتها الفنية، وماذا قدّمت للدراما وأضافت مُهاجِمةً أن معمار أصبحت في عمر الخمسين.

هذا الكلام أغضب جمهور النجمة السورية وكذلك أثار زملاءها وأصدقاءها الذين آثروا أن يحملوا على عاتقهم أمر الردّ مع صمت سلافة معمار ليُذكّروا ويتحدثوا عما قدّمته الفنانة خلال مسيرتها، ويهاجموا الأحمدية بألقاب وصفات وأساليب مختلفة تؤكّد أنها لا تستطيع التقييم.