كارمن بصيبص: بتفهّم الناس يلي حاضرين النسخة التركية لهذا السبب.. ومتاهات جديدة بانتظار ثريا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيشُ الممثلة كارمن بصيبص هذه الأيام نجاح شخصية "ثريا" التي جسّدتها في مسلسل "عروس بيروت" الذي استطاع الدخول إلى كل منزل محققًا نسبة مشاهدة لا يُستهان بها.

وتميّزت الممثلة كارمن بصيبص ببساطتها وعفويتها، إذْ تُجسّد شخصية "ثريا" تلك المرأة التي خسرت عائلتها منذ الصغر ما جعلها تتمسّك أكثر للوصول إلى الأهداف التي ترسمها لنفسها لحين لقاء فارس أحلامها فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتسارع بعدها الأحداث لتدخل في صراع بين قلبها ومعاناتها من حماتها المستبدة.

الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة كارمن بصيبص إذْ تحدّثت عن الأثر الذي تركته شخصية ثريا في نفسها، كاشفةً عن حقيقة علاقتها بحماتها الحقيقية، موجّهةً رسائل إلى مُنتقدي مسلسل "عروس بيروت".