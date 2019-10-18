شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تدريبات قاسية لـ أحمد الفيشاوى داخل الجيم بسبب هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد الفيشاوى تصوير مشاهده فى فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وبسبب وزنه الذى زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حرص الفيشاوى على إجراء تدريبات قاسية بسبب الشخصية التى يجسدها خلال أحداث الفيلم، خاصة وأنه يظهر بشخصيتين شقيقين توأم الأول يعيش فى أوروبا والثانى يعيش فى حارة شعبية.

ونشر الفيشاوى فيديو وهو داخل صالة الجيم ليواصل تدريبات قاسية بدنية وعلق عليه قائلاً: " تدريبات من كواليس فيلم أشباح آوروبا"، وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويستعد طاقم العمل بالفيلم السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصويرالمشاهد الخارجية هناك، حيث يتم تصوير 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، وتتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب فى أحداث الفيلم.

يذكر أن "أشباح أوروبا"، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، أروى جودة وآخرون من النجوم، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.