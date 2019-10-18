شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى جونا هيل يرفض المشاركة فى فيلم The Batman.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الممثل الأمريكي جونا هيل دور في فيلم "The Batman"الجديد، وكشف موقع " Variety " أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الان، وعندما بدأت الأخبار في الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن تم اختيار الممثلة زوي كرافيتز مؤخرًا لـ لعب دور سيلينا كايل، القطة العاشقة، في فيلم من إخراج مات ريفز الذي يشارك في بطولته الممثل الأمريكي روبرت باتينسون في دور باتمان.

ومن بين النقاط التي أثيرت في المفاوضات أثناء عرض الدور على هيل، إذا كان سيلعب دور البطريق أو ريدلر، وبعد رفضه الدور، سيكون على شركة Warner Bros ، والمخرج مات ريفز البحث عن ممثل بدلا من هيل.

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وكان قد لعب هيل دور البطولة أمام إيما ستون في مسلسل الخيال العلمي "Maniac" الذى عرض على شبكة نيتفلكس وظهر لأول مرة في الخريف الماضي في فيلم "Mid90s" ، الذي كتبه أيضًا، بالإضافة إلى ظهوره مؤخرًا إلى جانب ماثيو ماكونهي في فيلم "Beach Bum"، الذي وصل دور العرض مارس الماضى.

ومن المتوقع أن يبدأ هذا الصيف مرحلة ما قبل الإنتاج في فيلم DC الجديد التي ستقوم بإنتاجه شركة Warner Bros، ولم يتم تحديد تاريخ بدء رسمي بعد، على الرغم من أن مصادر من الشركة كشفت لـ موقع Variety أن التصوير قد يبدأ في أواخر عام 2019 أو أوائل عام 2020، و من المقرر أن يصل فيلم " The Batman " إلى دور العرض في 25 يونيو 2021.