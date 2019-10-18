شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نانسى عجرم تدعم الجيش اللبنانى بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت النجمة نانسى عجرم الجيش اللبنانى لمجهوداته فى إطفاء الحرائق التي اندلعت بلبنان الأيام الماضية، ونشرت فيديو لمواطن لبنانى وهو يوجه كلمة لأحد أشخاص الجيش اللبناني ويقول فيه " بفديك بحياتى وروحى وأولادى لأنك لابس الأرزة بس حط كتفك بكتفى" ورددتها نانسى على تويتر مع نشر الفيديو.

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واجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، أمس الاثنين، عددا من المناطق اللبنانية، لا سيما فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق

يشار إلى أن نانسى عجرم تحيي حفلها الأول بالسعودية اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً فى اثنى عشر مكانا مختلفاً.