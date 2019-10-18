تراند اليوم : الوفاة أم المرض وراء غياب “عادل امام” عن تكريمه بموسم الرياض

أثار غياب الزعيم عادل إمام عن تكريمه بموسم الرياض الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ عدة تساؤلات عن حالته الصحية.

وذكرت عدة تقارير عربية أن غياب الزعيم جاء نتيجة وفاة والد زوجة نجله المخرج رامي إمام، وأن حالته الصحية جيدة.

وكان من المقرر تكريم عادل إمام في “موسم الرياض”، وسط باقة من ألمع نجوم الفن في العالم والوطن العربي، منهم النجم العالمي ويل سميث وراسل كرو وجيسون موموا وجان كلود فان دام وشاروخان ومحمد عبده وعمرو دياب والنجمة ماجدة الرومي والفنان الكويتي سعد الفرج.

موسم الرياض شهد تكريم عدد كبير من النجوم المصريية على رأسهم الهضبة عمرو دياب، والفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.