ريهام سعيد تطلب الدعاء لنجلها..شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد جمهورها في صورة لابنها من داخل المستشفى.

ريهام علقت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «أرجو الدعاء لابني».

المذيعة المصرية تلقت عدد من التعليقات على الصورة، ودعا الفانز لنجلها بالصحة والعافية، وأن يخرج من المستشفى قريبا.

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ريهام كشفت منذ أيام عن إصابة نجلها طارق بكسر في قدمه، ونشرت صورة له، وكتبت: «الحمد لله»، ولكنها عادت لتنشر صورة جديدة له، وطلبت الدعاء، مما جعل الجمهور يتساءل عن تطورات الحالة.

وكان المحامي أشرف ناجي حلمي، محامي فتاة المول في قضيتها السابقة مع ريهام، قد تقدم ببلاغ ضد الإعلامية المصرية يتهمها فيها بازدراء طائفة من الشعب المصري وقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وقضت محكمة جنح الجيزة، في جلستها الأولى بعدم اختصاصها في اتهام ريهام سعيد، بإهانة مرضى السمنة، وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية.

وأكد المحامي انتفاء الركن المادي والمعنوي “القصد الجنائي بنوعيه” وكيدية الاتهام وتلفيقه وبناء عليه التمس براءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة.