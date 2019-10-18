بيرجوزار كوريل تعلق لأول مرة على عمل شقيقتها مساعدة منزل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقط الصحفيون النجمة التركية بيرجوزار كوريل وزوجها الفنان خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» في أحدث ظهور لهما خلال خروجهما منا إحدى مستشفيات منطقة نيشانتاشي.

بيرجوزار الحامل في شهرها الرابع كانت تخضع لإجراء فحص روتيني للاطمئنان على حالتها ووضع الجنين الصحي، وأكدت أن كل شئ يمر على ما يرام.

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الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا بيرجوزار عن رأيها في تصريحات شقيقتها زينب بعملها في تنظيف المنازل بأمريكا، بالإضافة إلى الاعتناء بالكلاب في وقتها المتبقي، والمفاجئ أن الفنانة استقبلت السؤال بابتسامة، قائلة: «احترم خيارات وحياة جميع أفراد عائلتي، هذا اختيارها وانا احترمه».

البعض اعتبر تصريحات زينب نوع من الضغط على النجمة التركية لإحراجها أمام الإعلام، حتى ترسل لها مساعدات مالية.

يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.