إصابة ذراع ديلان دينيز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة التركية ديلان دينيز لإصابة في ذراعها، وذلك خلال ممارستها بعض التمارين الرياضية، وهو ما اجبرها على وضع ذراعها في رباط طبي.

ديلان كان من المقرر أن تشارك الفنان التركي بوران دينيز بطولة مسلسل «الرئيس»، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل العمل بسبب ضخامة ميزانية العمل، حيث كان من المفترض تصوير أغلب مشاهده خارج تركيا.

Advertisements

يُذكر أن ديلان دينيز تألقت في الموسم الدرامي الماضي في مسلسل «الحفرة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي أراس بولوت إينملي، ورضا كوجا أوغلو، اركان كولتشاك، وغيرهم، وذلك على مدى جزأين.

ديلان التي فازت بالمركز الثاني في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2014، كان أول ظهور لها على الشاشة عام 2013 في فيلم «شهر العسل»، كما شاركت في عدة أعمال درامية أبرزها مسلسل «بنات الشمس»، ومسلسل «الحلوات الصغيرات الكاذبات»، «حكاية بودروم»، بالإضافة غلى كونها وجه إعلاني لعدد من الماركات العالمية.