ديمي لوفاتو تعيش حالة حداد على صديقها الراحل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية ديمي لوفاتو، تقضي حالة من الحداد على فقدان صديقها الراحل توماس تروسيل، الذي توفي مؤخرًا بسبب جرعة مخدرات زائدة، حيث خرجت المطربة يوم الأربعاء لحضور جنازة تروسيل التي أقيمت في سابان في بيفرلي هيلز، كما شاركت متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، اطلالتها، التي أبرزت قصة شعرها الجديد جنازتها.

النجمة العالمية الشابة البالغة من العمر 27 عامًا، ارتدت سترة سوداء فوق فستانًا صغيرًا أبيض وأسود مع حذاء كعب عالي أسود مربع، ونظارة شمسية سوداء مستديرة، وبينما كانت في طريقها، نشرت لقطة للشاشة وهي تستمع إلى “أراك مجددًا” من ويز ويز، مع تشارلي بوث.

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وكانت ديمي لوفاتو قد كشفت عن حزنها العميق على وفاة صديقها بعد صراعه مع إدمان المخدرات، حيث شاركت مغنية “Sober” الأخبار المحزنة للجماهير في وقت سابق، كما طلبت من معجبيها في مشاركة ثانية على مساعدة أي شخص يكافح الإدمان: قائلة: الإدمان ليس مزحة، اكتسبت السماء هذا الملاك الجميل الليلة الماضية بسبب هذا المرض الرهيب، سأفتقدك دائمًا.

وعلى جانب أخر، كشفت وسائل إعلام أمريكية العام الماضي أن مغنية البوب الشهيرة قد نُقلت إلى مستشفى في لوس أنجلوس للاشتباه بتناولها جرعة زائدة من المخدرات، حيث أكدت تقارير أنه تم إعطاء لوفاتو عقار نلوكسن الذي يعالج الجرعات الزائدة من المخدرات، بعد الاشتباه في تعاطي الهيروين.