سيلينا جوميز تنشر صورة نادرة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز، صورة من مرحلة الطفولة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نالت الصورة إعجاب الملايين من متابعيها عبر حسابها الذي يتجاوز عددهم أكثر من 145 مليون متابع.

وكانت سيلينا جوميز، قد عادت، لاستئناف نشاطاتها الغنائية بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لفترة طويلة؛ وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية، وأيضًا انشغالها بالأعمال السينمائية.

وكانت آخر أغنياتها التي طرحتها سيلينا جوميز back to you التي غنتها لمسلسل 13 reasons why، كما شاركت سيلينا جوميز في بطولة الفيلم الكرتوني Hotel Transylvania 3: Summer Vacation وأيضًا في فيلم the dead dont die.

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وعلى جانب أخر، أبهرت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز جمهورها حول العالم بصورتها الجريئة، التي نشرتها، مؤخرا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، دون وضع مكياج على الاطلاق.

سيلينا جوميز التي تبلغ من العمر 27 عاما، ظهرت وهي نائمة بفراشها وعلقت : انا كل الاوقات” وحققت الصورة أكثر من ثماني مليون علامة اعجاب لايك.

وكانت سيلينا جوميز قد عادت لاستئناف نشاطاتها الفنية بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لفترة طويلة بسبب مرورها بوعكة نفسية وايضا انشغالها بالأعمال السينمائية.