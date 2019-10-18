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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان المصري شريف منير جمهوره في صور قديمة له من طفولته.
شريف منير نشر الصور عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر في واحدة من الصور مع والدته، وفي صورة أخرى وهو على الأرجوحة.
الفنان المصري تلقى عدد هائل من التعليقات على الصور، وعبر الجمهور عن إعجابه الشديد باللقطات التي كشف عنها للمرة الأولى.
عدد من التعليقات لاحظ أن الفنان كان يرتدي حذاء فتاة، ورد شريف على هذا التعليق، وقال إن والدته كانت تسرح له «ديل حصان» في الطفولة.
الفنان المصري حضر مؤخرا حفل إفتتاح مهرجان الجونة، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.
شريف منير كان آخر أعماله في الدراما مسلسل «الزيبق»، والذي شارك به مع الفنان كريم عبدالعزيز، ونهلة سلامة، وحقق نجاحا كبيرا، ومن المنتظر أن يتم عرض الجزء الثاني منه.
الفنان المصري شارك كشيف شرف في فيلم «الممر»، والذي حقق نجاحا ضخما، وقام ببطولته أحمد عز، أحمد فلوكس، إياد نصار، أحمد صلاح حسني.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير يفتح ألبوم ذكرياته وينشر أول صور من طفولته.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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