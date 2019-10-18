محمود قابيل: لا أعرف من هو محمد رمضان ولا أتابع أعماله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجغ الفنان المصري محمود قابيل، متابعيه حول رغبه في مواطنه الفنان المصري محمد رمضان وأعماله الفنية التي يقدمها.

محمود قابيل، قال خلال لقائه في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه لا يعرفه ولم يشاهد أياً من أعماله، معلناً بذلك عدم قدرته على التعليق مع الإشارة إلى أنه قرأ اخباراً تتعلق بالنجم واستفزته.

واضاف، انه عرف بأمر سياراته باهظة الثمن بعدما أخبره بذلك حارس المبنى حيث يعمل، وجاء هذا على هامش الحديث عن أجور الفنانين حيث أفاد بأنه لم يتلق يوماً أجراً خيالياً.

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في الوقت نفسه غثنى محمود قابيل،على عدد من النجوم ومنهم الفنان آسر ياسين، مشيداً بقدراته الفنية، وكذلك النجم أحمد حلمي، والذي عبر عن تقديره الشديد لعمله في مجال الكوميديا وواصفا إياه بالعالمي.

وتابع، أنه يحب الممثل أحمد السقا على المستوى الشخصي،كما أن الفنان أحمد الفيشاوي، يمكن أن يبدع في حال قام بالتركيز على عمله.

وأبدى أيضاً إعجابه بأداء كل من منة شلبي، وكريم عبدالعزيز الذي وصفه بالطبيعي إلى جانب بسمة، وحورية فرغلي.