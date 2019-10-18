ماجد المصرى يعود للمسرح مع «لوكاندة الأوباش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعود النجم ماجد المصرى للمسرح من جديد، وذلك بعد فترة من الغياب، حيث أعلن عن تجهيزه لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة، والتي تحمل اسم “لوكندة الأوباش” بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر عرض المسرحية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشر المصرى، بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلاً: موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية” من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.

ويشهد موسم الرياض عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها “3 أيام فى الساحل” لمحمد هنيدى، و”الملك لير” للفنان يحيى الفخرانى، و”حزلقوم” لـ أحمد مكى و”علاء الدين والعفريت” لـ أحمد عز ومحمد سعد.

والجدير بالذكر أن ماجد المصري يعرض له هذه الفترة مسلسل “بحر” وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة “سينرجي” وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.