- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يعود النجم ماجد المصرى للمسرح من جديد، وذلك بعد فترة من الغياب، حيث أعلن عن تجهيزه لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة، والتي تحمل اسم “لوكندة الأوباش” بالمملكة العربية السعودية.
ومن المقرر عرض المسرحية، ضمن فعاليات موسم الرياض، ونشر المصرى، بوستر المسرحية، على موقع الصور والفيديوهات وعلق قائلاً: موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية” من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.
ويشهد موسم الرياض عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها “3 أيام فى الساحل” لمحمد هنيدى، و”الملك لير” للفنان يحيى الفخرانى، و”حزلقوم” لـ أحمد مكى و”علاء الدين والعفريت” لـ أحمد عز ومحمد سعد.
والجدير بالذكر أن ماجد المصري يعرض له هذه الفترة مسلسل “بحر” وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة “سينرجي” وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المصرى يعود للمسرح مع «لوكاندة الأوباش» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.