غادة عادل تشارك محمد رمضان فى بطولة «البرنس»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة المصرية غادة عادل، بشكل رسمى على البطولة النسائية لمسلسل “البرنس” أمام النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

وتتعاون غادة للمرة الثانية مع المخرج محمد سامى، إذ قدما سوياً فيلم “أهواك” للنجم تامر حسنى عام 2015، بينما تعد المرة الأولى التى تلتقى فيها محمد رمضان فى عمل فنى .

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ومن جانبه يعقد المخرج محمد سامى والفنان محمد رمضان جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة، للاستقرار على باقى فريق العمل وأسماء الممثلين المرشحين فى المسلسل، بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى، وموعد انطلاق التصوير .

وعلى جانب أخر، تواصل غادة عادل تصوير فيلم “البعض لا يذهب للمأوذن مرتين” مع النجم كريم عبد العزيز، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى، وماجد الكدوانى ، وبيومى فؤاد، وأخرون، من تأليف أيمن وتار، واخراج أحمد الجندى.

كما تنتظر غادة عادل عرض مسلسلها “مملكة ابليس” الذى يشارك فى بطولته رانيا يوسف،أحمد داوود، سلوى خطاب، نانسى صلاح، صبرى فواز، ايمان العاصى، ومجموعة أخرى من الممثلين، تأليف محمد أمين راضى، واخراج أحمد خالد موسى .