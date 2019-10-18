لمُّ شمل كايلي جينر وترافيس سكوت.. فهل عادت المياه لمجاريها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفصلُنا عدّة أيام عن الهالوين الذي تحتفل به دول مختلفة حول العالم ومنذ الآن، والعديد من المشاهير يختارون إطلالاتهم ويعتمدون جلسات تصوير مميزة من أجل هذا الحفل، وهو أمر لا ينساه آل كارداشيان.

نشرت كايلي جينر (22 عامًا) مؤخرًا صورةً لها برفقة طفلتها "ستورمي" (عام واحد) وهما في مزرعة كبيرة لليقطين بلوس أنجلوس يوم الأربعاء، حيث قضتا يومًا لطيفًا برفقة العائلة، بما في ذلك "ترو" ابنة شقيقتها "كلوي" و"دريم" ابنة شقيقها "روب".

إلا أنه وبالإضافة إلى أفراد العائلة، لم تكن كايلي بمفردها، حيث تواجد حبيبها السابق "ترافيس سكوت"، فيما يعد أول لمِّ شمل لهما بعد انفصالهما في وقت سابق من هذا الشهر، ومنذ آخر ظهور لهما سويًا في 27 أغسطس، خلال حضور العرض الأول للفيلم الوثائقي عن ترافيس، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلى الرغم من انفصالهما وما أثاراه من جدل مؤخرًا، إلا أن كايلي وترافيس حرصا على أن يكونا برفقة ابنتهما في ذلك اليوم العائلي، ولكنهما لم يتصورا معًا، مما قد يُشير أن الأجواء بينهما مضطربة بعض الشيء.

نشرت كايلي صورةً لها برفقة ابنتها التي بدت لطيفة للغاية بملابس منقوشة برسمات اليقطين وسنيكرز أبيض من "نايكي"، بينما اعتمدت كايلي إطلالة كاجوال ذات توب أبيض وجينز وتركت شعرها منسدلًا.

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ومع نشر كايلي للصور، شارك ترافيس أيضًا معجبيه صورته برفقة ابنته، وكتب على الصورة 16 أكتوبر للتأكيد على أنه هو وكايلي كانا في نفس المكان. هذا ويُعتقد أن المزرعة تقع بالقرب من منزل كايلي الفخم في كاليفورنيا.

كما ذكرت تقارير أن ترافيس يزور ابنته كثيرًا، ولكن المُربّيات هنّ من يشرفنَ على عملية التقائه بطفلته، وليس كايلي.

وسبق ونشرت كايلي مؤخرًا صورًا لإعدادها كعكًا من وحي أشكال الهالوين، مثل اليقطين الضاحك وغيره من الأشكال. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تحتفل فيها كايلي بالهالوين هذا العام، حيث شاركت متابعيها صورًا لكلابها ترتدي أزياء ظريفة.

وحتى الآن، لا نعرف ما الإطلالة التي ستختارها كايلي من أجل الهالوين هذا العام، ففي العام السابق، استوحت كايلي إطلالتها من عارضات فيكتوريا سيكريت وارتدت أجنحة أيضًا، كما اختارت لابنتها ستورمي نفس الإطلالة.