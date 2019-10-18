سيف السبيعي يتلقّى تهديداتٍ بالحبس من نضال الأحمدية.. وهذه المُمثّلة هي السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي عن طليقته الفنانة السورية سلافة معمار بعد التعليقات التي أطلقتها ضدّها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.

فبعد خروج الأحمدية بفيديو تتحدّث فيه بمقابلة خاصة مع النجمة السورية سوزان نجم الدين عن نجمات سوريا، وعند الحديث عن الفنانة سلاف معمار، قالت الأحمدية ساخرة: "وينها سلافة معمار وشو قدمت"، وأضافت أن معمار أصبحت امرأة خمسينية، وأثار تعليق الأحمدية هذا حالة من الجدل والغضب ضدها، مما دفع عددًا كبيرًا من نجوم الفن بسوريا ولبنان للدفاع عن سلافة، في ظل التزام الأخيرة الصمت وعدم ردها على تصريحات نضال الأخيرة ضدها.

وكان للمخرج والفنان السوري سيف الدين السبيعي رده وتعليقه على ما قالته الأحمدية، حيث سبق وأن كشف سبيعي وطليقته معمار أن علاقتهما جيدة بالرغم من انفصالهما، وأنهما يُكنّان لبعضهما مشاعر احترام وحب وصداقة.

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فغرّد سبيعي عبر تويتر ردًا على الأحمدية: "عدّدْ ثلاث صفات للكائن الغريب المسمى #نضال_الأحمدية"، وعاد سبيعي وكشف قبل ساعات من خلال تغريدة أخرى أنه تلقّى تهديدات من الأحمدية بالسجن واصفًا إياها بالساحرة الشريرة مُعلقًا: " قال بدا تحبسني #كابريه_الجرس #وين_بتكون_صافة_المكنسة ياترى !!!؟؟؟".

يُشار إلى أن سيف الدين سبيعي هو ابن الفنان الراحل رفيق سبيعي، وكان قد تزوج من الفنانة سلافة معمار وأنجبا ابنتهما دهب وانفصلا بعدها.