لين غرة بديلة سلافة معمار.. والجمهور "في شي غلط"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت بعض المصادر أنّ الفنانة السّوريّة سلافة معمار انسحبت مؤخرًا وبشكل صادم من مسلسل "المنصة" من بطولة مواطنها مكسيم خليل، والذي كانت قد بدأت بالفعل تصوير بعض مشاهده في الإمارات.

وبعد انسحاب معمار الصّادم لصّنّاع العمل، قرّروا استبدالها بالفنانة الشّابّة لين غرة التي استطاعت في الموسم الرمضانيّ الماضي لفت الأنظار إليها بدورها من خلال شخصيّة روان ابنة سراب "كاريس بشار" في مسلسل مسافة آمان.

وأثار استبدال معمار بالفنانة الشّابّة غرة حالة من الجدل بين الجمهور العربي، فبالرّغم من الإمكانيات الكبيرة التي أظهرتها الفنّانة الشّابّة لين غرة في الموسم الرمضانيّ الماضي، إلا أنّ تاريخ الفنّانة السّوريّة سلافة معمار لا يمكن مقارنته بأيّ فنّانة شابّة جديدة بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ، ومن ضمن التعليقات "في شي غلط" و"مو معقول".

فيما رأى آخرون أنّ هذا الاستبدال غير منطقيّ، فمعمار تمثل فئة عمريّة مُختلفة عن الفئة العمريّة التي تمثلها الفنانة لين غرة، والتي ما تزال في بداية مشوارها الفنيّ.

وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن أسباب انسحاب معمار، أو عن أيّ تفاصيل حول قصّة العمل، علمًا بأنّ مسلسل "المنصة" من المفترض أنْ يتكوّن من 12 حلقة، وهو من تأليف الكاتب السّوريّ هوزان عكو وإخراج التونسيّ مجدي السميري، ومن إنتاج شركة إماراتيّة جديدة.