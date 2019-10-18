نجم مسلسل الهيبة.. مخمورٌ ويصرخُ رغم تسبُّبه بحادث يُثير حالةً من الجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات اللبنانية في موقع فيسبوك فيديو صادمًا يكشف لحظة قيام الفنان السوري أويس مخللاتي بصدم سيارة وهو تحت تأثير الكحول.

ويظهر صوت مخللاتي في الفيديو وهو يجادل ويتبادل الشتائم مع السائق الآخر دون الاكتراث بالأضرار التي تسبّب له بها في سيارته، كما يظهر صوته وهو يجادل ويصرخ رافضًا الاعتذار.

وبحسب الصفحة فإنه وبعد قدوم الشرطة لحل المشكلة انتهى الموضوع دون أي إجراء ضد نجم مسلسل الهيبة، ولم يتم تعويض السائق الآخر الذي تعرّضت سيارته للضرر، كما لم يتم فتح أي تحقيق ضد مخللاتي أو حتى دفعه لإصلاح السيارة الأخرى التي تسبّب بأضرار بالغة لها.

وأثار الفيديو الذي لا يُعرف وقت تسجيله وقوع الحادثة، حالةً من الغضب بين المُعلّقين والذين رفضوا أن يتم التساهل مع مخللاتي لمجرد أنه فنان وشارك في أحد الأعمال، فيما أسقط عدد كبير من المعلقين شخصية صخر التي قدّمها مخللاتي على تصرفه المتهور وعدم اكتراثه وخضوعه للقانون.

يُشار إلى أن الفنان السوري أويس مخللاتي شارك في مسلسل "الهيبة" بأجزائه الثلاثة السابقة من خلال شخصية صخر، وعُرف من خلال العمل وتقديمه شخصية شقيق جبل "الفنان السوري تيم حسن".