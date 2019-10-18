فاندام ينشر صورة نادرة له وهو طفل عبر "فيسبوك"

القاهرة - لايف ستايل نشر النجم العالمي فاندام، صورة له وهو صغير؛ احتفالاً بعيد ميلاد الذي يوافق اليوم الجمعة 18 أكتوبر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشر "فاندام"، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو صغير وكتب عليها: "18 أكتوبر 1960".



يذكر أن النجم العالمي فاندام، كان قد تواجد في السعودية خلال الأيام الماضية؛ للمشاركة في موسم الرياض 2019. قد يهمك أيضاً :

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