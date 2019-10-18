عرض ألبوم "أتحداك" لخليفة على يوتيوب

طرح ، الألبوم الجديد للمطرب الفنان "خليفة"، وهو بعنوان "أتحداك" ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات. ويتضمن الألبوم يضم 12 أغنية وهي "عمري اللي فات" من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مونتى، "جه عليا" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين، "ست الستات" من كلمات عمر المصرى وألحان وتوزيع مونتى، و"يوم حزين" من كلمات أحمد المالكى، وألحان وتوزيع مونتى، "بوسيلي روحك" كلمات ابتسام محروس، وألحان وتوزيع مونتى، "فارق عن الناس" من كلمات إبراهيم شتا، وألحان على نور، وتوزيع مونتى، و"اتحداك" من كلمات محمد رمصان، وألحان محمد منصور، وتوزيع أحمد أمين، "غايب حبيبي" كلمات إبراهيم شتا، وألحان وتوزيع مونتى. "حبونا لما احتاجونا" من كلمات وألحان وتوزيع مونتى، "عيش" كلمات إبراهيم شتا، وألحان وتوزيع مونتى، "ما تشغلش بالك" من كلمات إبراهيم شتا، وألحان معز علي، وتوزيع مونتي، "غالي غالي" كلمات أحمد عبد النبى، وألحان وتوزيع مونتى. ومن ناحية أخرى طرح خليفة فيديو كليب أغنية "جه عليا" على موقع اليوتيوب وهي من إخراج تامر سليم، وتعرض الآن على قناة مزيكا الفضائية، كما يستعد خليفة لتصوير اغنيتين من الألبوم وهما "بوسيلى روحك" مع المخرج تامر سليم وسيتم تصويرها فى إحدى المدن الساحلية، وفى مفاجأة فنية سيخوض خليفة تجربة الإخراج لأول مرة مع أغنية "عيش" وسيتولى إخراجها وسيقوم بتصويرها فى القاهرة.

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