الفلسطيني عمر كمال يستعد لأحياء حفل موسيقي في لندن 24 تشرين الثاني المقبل

القاهرة - لايف ستايل
يستعد الفنان الفلسطيني عمر كمال للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن، لإحياء حفل موسيقي على مسرح aldwych، في السابعة والنصف مساء الأحد 24 نوفمبر. وتأتي هذه الحفلة ضمن الموسم الختامي لحفلات مؤسسة "مرسم Marsm" الموسيقية في لندن، والتي تتبنى تصدير الموسيقى العربية البديلة إلى أوروبا وتحديدا العاصمة البريطانية، عبر إحياء حفلات غنائية لأشهر الباندات والفنانين في العالم العربي من مصر وفلسطين تونس والمغرب وتقديمهم للجمهور الأوروبي، وتقدم هذا الموسم حفلات للجزائرية سعاد ماسي والموسيقار مارسيل خليفة وفرقة كايروكي. عمر كمال صوت فلسطيني صاعد متعدد اللهجات واللغات، يشدو بالعربية والإنجليزية والإيطالية، وأصدر مؤخرا ألبوم Show Me the Light، كما عمل من قبل مع عمالقة الصناعة الموسيقية، أمثال Dave Pierce الحائز على جائزة الجرامي، والمنتج العالمي Bob Rock الذي عمل مع فرقة Metallica، كما اشتهر بلقب "سيناترا العرب"، لتميزه بتقديم روائع فرانك سيناترا العالمي. قد يهمك أيضاً :
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