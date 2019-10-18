هاني فرحات يقود حفلتي "أنغام" و"أصالة" في مهرجان الموسيقى العربية

القاهرة - لايف ستايل ينطلق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين وذلك يوم 1 نوفمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية والذي سيستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر. ومن المقرر أن يقود المايسترو الكبير هاني فرحات حفلتين غنائيتين ضمن فعاليات المهرجان وذلك لكبار النجوم في مصر والوطن العربي. ويقوم "فرحات" بقيادة الحفل الأول يوم 6 نوفمبر المقبل والذي تحييها النجمة أنغام، ويأتي الحفل الثاني للمطربة السورية أصالة نصري والتي تحيي حفل الختام يوم 12 نوفمبر المقبل.

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