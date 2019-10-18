ظافر العابدين ضيف أولى حلقات "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي

تنطلق أولى حلقات برنامج "القاهرة الآن" مع لميس الحديدي على شاشة قناة "الحدث"، يوم الأحد المقبل، ويحل الفنان التونسي ظافر العابدين ضيف أولى الحلقات في العاشرة مساء في بث مباشر على منصات البرنامج. البرنامج يضع الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب عبر منصات بث تفاعلية متعددة، ويمثل عودة مميزة للإعلامية لميس الحديدي إلى بيتها الصحفي الأول الذي شهد انطلاقتها، والمتمثل في مجموعة قنوات العربية، بعد رحلة صحفية حصدت عبرها كثير من الجوائز وسجلت خلالها إنجازات قادتها جعلتها واحدة من أبرز الإعلاميات على مستوى المنطقة. الإطلالة المبتكرة للبرنامج ستعكس الأهمية التي توليها مجموعة قنوات العربية للتكنولوجيا الحديثة وتوجهات الشرائح الشبابية، إذ إن ساعته الأولى ستُبث مباشرة عبر شاشة الحدث، على أن يتحول في ساعته الثانية إلى البث المباشر live streaming عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي حصرًا، مع فقرات خاصة ومبتكرة وميزات تفاعلية لن تظهر عبر البث التليفزيوني التقليدي، وذلك في صيغة لم يعهدها الإعلام العربي من قبل.

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