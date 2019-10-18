استمرار عرض "نوح الحمام" على مسرح الطليعة حتى 20 تشرين الأول

يواصل البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم العرض المسرحي" نوح الحمام" في الفترة من ١٥ حتى ٢٠ أكتوبر الجاري في الساعة السادسة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة. وشهد الفنان سامح حسين العرض أمس الأربعاء، الذي يناقش العديد من العادات التي توارثت في المجتمع الصعيدي، من خلال مجموعة من الشخصيات في إحدى قرى الصعيد، منهم شخصية تدعى "وطني" وهو اسم دارج ومعروف في الصعيد، وكيف استطاع "وطني" أن يؤثر في كل من حوله. "نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، والبطولة للفنانين" سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، إيناس المصري، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى"، موسيقى: محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور: فادي فوكيه، تصميم إضاءة: عمرو عبدالله، ملابس: شيماء محمود، مكياج: أدهم عفيفي، تأليف وإخراج أكرم مصطفى.

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