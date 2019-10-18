إليسا تواكب حراك الشعب في لبنان







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تفاعلت الفنانة إليسا مع الثورة الشعبية التي اجتاحت الساحات بُعيد الجدل الذي أثاره تلويح الحكومة اللبنانية، بفرض ضريبة على "الواتس آب". حيث& غرّدت النجمة إليسا عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر"، قائلة: "بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر". ثم عادت ونشرت علم بلادها سائلة الله أن يحميه. & &

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