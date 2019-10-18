شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس ترد على أخبار انفصالها عن زوجها المخرج هادى الباجورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مؤخراً العديد من الأخبار حول انفصال الفنانة ياسمين رئيس، عن زوجها المخرج هادي الباجوري، مما دفعها إلى الخروج عن صمتها، وتوضح حقيقة هذه الأخبار.

وغردت رئيس عبر صفحتها تويتر قائلة: " "‏من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي انا نفسي معرفوش ياريت الإخوه الصحفيين الأعزاء يراعوا بس إن الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم . شكراً".

وأثارت الجدل ياسمين رئيس الأيام الماضية بعد ما كتبت تغريدة سابقة، بها كلام مبهم، أدت إلى هذه الشائعة قائلة: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي".

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يذكر أن ياسمين رئيس تشارك فى فيلم "لص بغداد" مع النجم محمد إمام وتنتظر موعد استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث صورت العديد من المشاهد الخطيرة التى جمعت بينها وبين بطل العمل محمد إمام، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج شركة سينرجى.