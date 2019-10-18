بالفيديو| ميرفت أمين تحكي موقفًا طريفًا عن دلال عبدالعزيز بسبب "الملوخية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ميرفت أمين، عن موقف طريف مرت به الفنانة دلال عبد العزيز، قبل أن تتعلم الطهي.‏

وقالت ميرفت أمين، أثناء حلولها ضيفة مع دلال عبدالعزيز، ببرنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما: اتصلت دلال بي في مرة لتسألني عن طريقة طهي "الملوخية"، فأخبرتها أن تترك العبوة المجمدة حتى يسيل الثلج منها، وبعد ‏قليل عادت دلال تتصل بي لتسألني عن باقي الخطوات، ولكن كنت مشغولة ولم أرد عليها.

وأضافت: "بعد محاولات من دلال عبدالعزيز للتواصل معي أو مع رجاء الجداوي لإكمال الخطوات، خاصة وأن الطريقة ‏لم تكن مكتوبة على العبوة، فقررت أن تصنعها دون معرفة سابقة بخطواتها، فغلت قدر كبير به دجاجة، ‏وأسقطت فيه الملوخية التي تحولت للون البرتقالي، وأصبحت المكونات منفصلة عن بعضها".

وأوضحت دلال أن زوجها الفنان سمير غانم، قال لها عندما رأى الطعام، أنه بالفعل تزوج من "لينا" الشخصية التي كانت في مسرحية "المتزوجون" والتي لم تكن تجيد الطهي.