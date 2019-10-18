"بعلم الوصول" يمثل مصر في "أيام قرطاج السينمائية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية فيلم "بعلم الوصول" لتمثيل مصر في مسابقتها الرسمية بدورتها الثالثة والخمسين، بحضور مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي.

من ناحية أخرى، يتوجه صنّاع الفيلم لمدينة مونبيليه الفرنسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانها الدولي الشهير المُقام في الفترة من 18 لـ ٢٦ أكتوبر الجاري، ويُعرض الفيلم مرتين يومي٢٣ و٢٥ من الشهر نفسه .

ويسافر صنّاع الفيلم إلى مدينة ساو باولو البرازيلية ليشارك في مسابقة المخرجين الجدد في مهرجانها السينمائي الدولي المُقام في الفترة من ١٧ لـ٣٠ أكتوبر ويُقام للفيلم أربعة عروض في أيام ١٩ و٢٠و٢٣ و٢٥.

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الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير. تدور أحداثه حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، إذ تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، لتعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى عسل ورفل عبدالقادر"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.

وعبر هشام عن سعادته بالمشاركة قائلا "أنا سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجانات كبرى مثل مونبيليه وسان باولو وقبلها تورنتو، وأرى أن حركة السينما المصرية في أخر كام سنة شئ إيجابي جدا".