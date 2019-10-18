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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
تفاعلت الفنانة اللبنانية إليسا مع مظاهرات الشعب اللبناني اعتراضًا على سياسات حكومتهم.
وكتبت إليسا، عبر حسابها على "تويتر": "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب، واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبوا بحياة كريمة. صار الوقت الناس تستعيد شوي من كرامتها".
وكانت قد غردت في تدوينة سابقة قالت فيها: "الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنه ما بقا يتحمل اللي عم يصير. نحن بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة، هيدا أقل شئ ممكن تعمله".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا عن مظاهرات لبنان: "صار الوقت الناس تستعيد كرامتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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