رزان مغربي: بحبك يا لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، على التعليق على ما يشهده وطنها لبنان من مظاهرات احتجاجية. وكتبت رزان: "بحبك يا لبنان...أسوأ عهد مر عليك يا وطني.. لا للتوريث.. يلا كلمة للمستقبل.. وجهان لعملة واحدة.. والكل ذكي والكل بيفهم". يذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا أمس الخميس، احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية لأزمة اقتصادية في أحد أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.

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