ناهد فريد شوقي لـ"الخليج 365": ناهد السباعي ممثلة شاطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة ناهد فريد شوقي، إنها مُعجبة بخطوات ابنتها الفنانة ناهد السباعي في مجال التمثيل، وأنه بالرغم من تقديمها أعمال من بطولتها، إلا أنها توافق على المشاركة في أفلام قصيرة، كان أخرها فيلم "هذه ليلتي"، الذي عُرض في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت ناهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بحب في ناهد إنها بتوافق على أفلام قصيرة، رغم أنها حصلت على جوائز كتير عن مشاركتها في أفلام روائية طويلة"، لافتة إلى أن فيلم "هذه ليلتي" تم تصويره في يومين، لكن ابنتها استعدت قبله بفترة طويلة، التقت خلالها بأمهات لديهن أطفال يعانون من متلازمة داون، لتتعرف على المصاعب التي يقابلونها "ناهد كانت شطورة، وده مش رأيي عشان أنا أمها".

جدير بالذكر أن ناهد فريد شوقي تستعد لخوض تجربتها الأولى في عالم الإخراج، كما تواصل العمل على مشروع مسلسل يتناول لقصة حياة والدها "الملك" فريد شوقي ووالدتها الفنانة الكبيرة هدى سلطان، كتابة بشير الديك، إخراج خالد الحجر، على أن يقوم بتجسيد دور والدها الفنان أمير كرارة، وتلعب دور والدتها الفنانة دنيا سمير غانم.