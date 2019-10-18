تراند اليوم : إليسا تؤيد ثورة الشباب اللبناني بتصرحات نارية...

دخلت الفنانة اللبنانية إليسا على خط الأحداث التي تشهدها لبنان من احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وفرض رسوم على خدمات الإنترنت، مبدية تأييدها لثورة الشباب اللبناني.

وكتبت إليسا عبر حسابها على "تويتر :" بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر".

وقالت في تدوينة أخرى ":"عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها".

وأضافت إليسا: "هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن".

وسقط 40 مصابا من قوى الأمن الداخلي نتيجة اعتداءات من جانب المتظاهرين، حسب ما جاء في بيان أمني لبناني.

وكان أعلنت "سكاي نيوز"، صباح اليوم، أنه سيتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.

وشهدت بيروت أمس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.

بعد في الواتساب ما انزادت عليه ضريبة بدل ما يوقّفو النهب والسرقة من مليار مزراب تاني. يا ويلكن من غضب الناس إذا غضبو بس للأسف صار شعبي مخدّر — Elissa (@elissakh) October 17, 2019

— Elissa (@elissakh)