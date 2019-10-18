تراند اليوم : ممثل مصري شهير يسخر من تأجيل مباراة الأهلي والزمالك...

طالب الممثل المصري أحمد السعدني بإقالة عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في أعقاب القرار بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

كان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء يعلن فيه تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى.

وعلق السعدني المعروف بتشجيعه للأهلي ساخرًا عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمدلله ان المباره اتاجلت لو كان الدوري انتظم كنا حنفقد متعة الايچيبشان ليج وطبعاً كلنا عارفين ان الاهلي بيكسب بالتحكيم و اتحاد الكره الله الوطن الجنايني

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