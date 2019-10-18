تراند اليوم : إعلامية شهيرة تستفز السعوديين (التفاصيل كاملة)

أشعلت الإعلامية أريج عبدالله، ضجة واسعة بين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت مقطع فيديو يكشف عن جنسيتها الأصلية عبر حسابها الخاص على "سناب شات".

وعرضت "أريج" صورة لجواز سفرها، قائلة إنها تحمل الجنسية السورية، الأمر الذي تفاجأ به الكثيرون، مفجرة موجة واسعة من التعليقات حيث انتشر بشكل كبير وسم (هاشتاج) "أريج عبدالله تستفز السعوديين".



وتعرضت "أريج" لموجة من الانتقادات اللاذعة، إذ اعتبر عدد كبير من المتابعين أنها كانت تدعي أنها سعودية وتمارس حياتها على هذا الأساس، ما رأوا فيه استغلالاً وخداعًا لهم.

فيما لم يصدر أي رد من جانبها.

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يذكر أن "أريج" كثيرًا ما تتعرض للنقد بسبب مظهرها حيث يرى منتقدوها أنها تعتمد إطلالات غير أنثوية.

ودخلت أريج العبدالله المجال الإعلامي من خلال عملها كموديل، وانتقلت بعدها للعمل في مجال البرامج التليفزيونية، وتشارك في تقديم برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية".

وتعتبر "السوشيال ميديا من عوامل نجاحها، إذ ساعدتها على وصولها للعديد من المتابعين وبخاصة في أوساط الشباب، حيث يبلغ عدد المتابعين لها على "إنستجرام" 604 ألف متابع، يتابعون باستمرار أخبارها ويتفاعلون معها.